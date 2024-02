Milan Napoli: Pioli come Sacchi! Panchina numero 220 per l’allenatore rossonero. Ecco cosa aveva detto in conferenza

Sarà un Milan Napoli sicuramente speciale per l’allenatore rossonero Stefano Pioli che eguaglia, con la panchina del big match, Arrigo Sacchi. È infatti la panchina numero 220 in rossonero per Pioli che diventa così il sesto allenatore più presente nella storia del Milan. Le sue parole in conferenza stampa su questo importante traguardo raggiunto.

RAGGIUNGERE SACCHI – «Sì, Sacchi è stato nella sua epoca un allenatore fantastico, uno dei migliori, un innovatore. Raggiungere un allenatore così importante non può che essere così gratificante per me».