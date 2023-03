Milan, sliding doors Morata: nel 2017 preferì il Chelsea ai rossoneri

Il Milan torna forte su Alvaro Morata come rinforzo offensivo di calciomercato. I rossoneri lo volevano già nel 2017

Alvaro Morata torna di moda in casa Milan. Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono fortemente interessati all’attaccante dell’Atletico Madrid come rinforzo offensivo in vista del prossimo calciomercato.

Già nell’estate del 2017 il Diavolo cercò di acquistare il classe ’92, all’epoca giocatore del Real Madrid. Nonostante i corteggiamenti di Mirabelli e Fassone però, lo spagnolo preferì andare al Chelsea di Antonio Conte. Successivamente in un’intervista al Daily Mail il giocatore spiegò le motivazioni di questa scelta: «In estate ho ricevute offerte di mercato non solo dal Chelsea e dal Manchester United, ma anche dal Milan in Serie A. Fassone e Mirabelli mi avevano proposto cifre davvero importanti. Non ci ho pensato due volte a lasciare il Real Madrid per il Chelsea. Ho sempre voluto giocare con Conte».