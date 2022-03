Milan, Messias utile anche contro l'Empoli. E il riscatto...

Messias ha sfoggiato una prova di sostanza anche ieri sera nella gara del Milan contro l’Empoli: il riscatto non appare così lontano

Junior Messias è stato tra i migliori in campo nella sfida di ieri sera contro l’Empoli, vinta dal Milan per 1-0 con rete decisiva di Kalulu. Un lavoro non appariscente ma comunque utilissimo nelle due fasi che ha permesso al Milan di mantenere la porta inviolata. Inoltre, il brasiliano è stato l’unico a concludere verso la porta di Vicario nella ripresa.

Il Milan sta valutando il da farsi per quanto riguarda il riscatto dal Crotone. Arrivato l’ultimo giorno di mercato in prestito oneroso (2.6 milioni) con un diritto di riscatto fissato a 5.4, l’intenzione di Maldini e Massara sembrerebbe quella di trattenerlo chiedendo un forte sconto ai calabresi. A Messias restano 10 partite per convincere definitivamente l’area tecnica del Diavolo.