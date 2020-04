Svelato praticamente il Budget del Milan per il prossimo mercato estivo, bisogna analizzare ora il possibile aumento di esso e come avverrà

Dopo aver parlato della volata finale positiva del Milan su Rangnick ora bisogna affrontare il discorso mercato estivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport Gazidis-Elliott hanno posto sul piatto 75 milioni di euro, ma basteranno?

Il budget può sembrare leggermente basso per costruire una squadra che possa competere sin da subito per un posto in Champions League, ma esso verrà incrementato dalle cessioni e tagli che verranno effettuati.

Cessioni – In lista pare ci siano Paquetá, che potrà fruttare qualche soldo in più, e Musacchio.

Contratti in scadenza e prestiti – Bonaventura verrà lasciato andar via a zero risparmiando sullo stipendio, Kjaer e Ibrahimovic difficilmente verranno rinnovati permettendo quindi di alleggerire gli stipendi di squadra.