Milan, marzo sarà un mese crocevia: ecco l’agenda

Marzo sarà un mese crocevia per i destini e gli obiettivi dei colori rossoneri in questa stagione: ecco l’agenda

Inizia un mese importante, con la Coppa Italia e i campionati pronti a entrare ancora più nel vivo. A marzo ci saranno meno gare rispetto al febbraio appena concluso, però più delicate e decisive. La squadra di Mister Pioli aprirà il mese con la trasferta all’Allianz Stadium di Torino per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo il rinvio di Milan-Genoa, il campionato per i rossoneri riprende lunedì 9 marzo alle 20.45, in posticipo a Lecce, poi ritorno a San Siro per giocare il big match contro la Roma (domenica 15 marzo alle 20.45) e per concludere farà visita alla SPAL a Ferrara (sabato 21 marzo alle 20.45). Obiettivo: vincere per continuare a lottare per conquistare un posto in Europa.

Il programma completo

Mercoledì 4 marzo, ore 20,45: Juventus-Milan, Semifinale di ritorno di Coppa Italia

Lunedì 9 marzo, ore 20.45: Lecce-Milan, 27° giornata di Serie A

Domenica 15 marzo, ore 20.45: Milan-Roma, 28° giornata di Serie A

Sabato 21 marzo, ore 20.45: SPAL-Milan, 29° giornata di Serie A

FEMMINILE

Doppio impegno esterno, invece, per le ragazze di Mister Ganz. In programma, al ritorno dalla lunga sosta per le Nazionali, delle sfide di grande valore, difficili quanto stimolanti, per inseguire il preziosissimo secondo posto in classifica che regalerebbe la qualificazione in Champions League. Si parte con Juventus-Milan e si finisce con Sassuolo-Milan, avversarie ostiche ma con le quali all’andata le rossonere hanno ben figurato, raccogliendo quattro punti su sei. In attesa di definizione, invece, il recupero del ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia.

Il programma completo

Domenica 22 marzo, orario da definire: Juventus-Milan, 17° giornata di Serie A Femminile

Sabato 28 marzo, orario da definire: Sassuolo-Milan, 18° giornata di Serie A Femminile

PRIMAVERA

Per i giovani di Mister Giunti, invece, freschi di titolo e conseguente promozione in Primavera 1 dopo una stagione da protagonisti, saranno previste altre due partite – Brescia al Vismara e Virtus Entella a Chiavari – per migliorare i numeri già da primato e magari dare anche spazio a qualche giocatore meno impiegato finora.

Il programma completo

Sabato 7 marzo, ore 14.30: Milan-Brescia, 20° giornata di Primavera 2

Sabato 14 marzo, ore 14.30: Virtus Entella-Milan, 21° giornata di Primavera 2

