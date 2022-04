Milan, manca il bomber: neanche un attaccante in doppia cifra. I rossoneri non hanno una bocca di fuoco

Manca uno stoccatore, sentenzia il Corriere della Sera sul Milan. Ibrahimovic era la forza del Diavolo, ora rischia di esserne il limite.

Pioli non ha un attaccante in doppia cifra e banalmente si può spiegare. anche così la crisi dell’attacco, che ha realizzato appena 4 reti nelle ultime 6 partite compreso il derby di Coppa Italia. Zlatan è fermo a 8, come Giroud e Leao.