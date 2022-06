Milan, Maldini e Massara ancora senza rinnovo: il punto della situazione

È passata ancora un’altra giornata e per i rinnovi di Maldini e Massara con il Milan ancora si attende l’annuncio

Paolo Maldini e Frederic Massara attendono ancora il rinnovo con il Milan. Siamo arrivati a quasi 24 ore dalla scadenza del contratto dei dirigenti campioni d’Italia e, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le firme non sono arrivate neanche nella giornata di oggi.

In sede era presente anche Ivan Gazidis, tornato in Italia dopo un soggiorno statunitense, ma ciò non è servito a sbloccare la questione. Il nodo è sempre la questione sul margine di manovra che Maldini avrà. Resta l’ottimismo per il buon esito della questione, ma le cose possono rapidamente cambiare nella ormai decisiva giornata di domani.