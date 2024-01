Milan, Loftus Cheek è un fattore: solo l’ex Kessiè meglio di lui, il dato sul centrocampista

In questo mese di gennaio in particolare, Loftus Cheek è stato un fattore per il Milan. Solo l’ex Kessié meglio di lui, il dato

Che Loftus Cheek potesse essere un acquisto importante per il Milan già lo si intravedeva ma a gennaio il centrocampista inglese ha preso in mano il centrocampo rossonero ed è diventato un fattore anche in termini realizzativi:

come riportato da Sky Sport analizzando i dati alla 22a giornata di Serie A solo Kessiè nel 2021 ha fatto meglio dell’attuale rossonero (fermo a 5) con 7 reti. Va detto però anche che l’ivoriano in rossonero batteva i rigori, cosa che gli rendeva più facile avere una media realizzativa più alta.