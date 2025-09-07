Milan, svelata la lista completa per la Serie A dopo il calciomercato: Allegri ha già ufficializzato le sue scelte. Le ultimissime notizie

Con la chiusura del calciomercato, il Milan ha consegnato alla Lega Serie A la lista definitiva dei 25 giocatori che potranno essere utilizzati in campionato. Una lista che riflette in pieno la rivoluzione voluta dalla dirigenza, con numerose operazioni in entrata e in uscita che hanno cambiato totalmente il volto della rosa. La lista, che rimarrà invariata fino al mercato di gennaio (salvo casi eccezionali), presenta una serie di scelte tecniche ben precise, frutto del lavoro congiunto di Allegri e del DS Tare.

I giocatori U22 sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati, e il Milan ne ha diversi in rosa. In porta, oltre a Maignan, troviamo Pietro Terracciano e il giovane Torriani. La difesa vede nomi come Tomori, De Winter, e Gabbia, ma anche nuovi arrivi come Pavlovic, Odogu ed Estupinan, con Athekame e Bartesaghi nella lista U22.

Il centrocampo è il reparto che più di tutti ha subito modifiche sostanziali. Oltre a Modric, spiccano i nuovi acquisti Ricci, Fofana, Jashari e Rabiot, affiancati da Loftus-Cheek. L’assenza di Adli dalla lista, contrassegnato con un asterisco e la dicitura “fuori dal progetto”, è un segnale chiaro delle scelte di Allegri. L’attacco è di altissimo livello con Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers e Nkunku, con Balentien tra gli U22.

La lista stranieri è quasi completa, con 14 giocatori su 17 posti disponibili, segno di un mercato internazionale. Il vivaio italiano e quello del Milan sono rappresentati, ma non raggiungono il numero massimo di 4, un dettaglio che potrebbe essere corretto nelle prossime sessioni. La lista mostra un Milan completamente rinnovato e pronto a competere, con la dirigenza e lo staff tecnico che hanno fatto scelte nette e coraggiose per raggiungere gli obiettivi stagionali.