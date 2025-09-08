Connect with us

News

Milan, svelata la lista ufficiale dei numeri di maglia: tutte le maglie dei nuovi acquisti rossoneri

News

Allegri Milan, il tecnico è rimasto stupito da questo giocatore: gli ricorda Leao! Incredibile retroscena

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Arnau Martinez non esce dai radar! Strategia già decisa per gennaio, c'è l'ok di Allegri

News

Modric incanta con la Croazia: 82 minuti in campo e un assist. Il resoconto del match

Calciomercato News

Mercato Milan, Allegri tra conferme e scommesse: l'analisi della rosa reparto per reparto

News

Milan, svelata la lista ufficiale dei numeri di maglia: tutte le maglie dei nuovi acquisti rossoneri

Milan news 24

Published

5 ore ago

on

By

Nkunku

Milan, svelata la lista ufficiale dei numeri di maglia: tutte le maglie dei nuovi acquisti rossoneri. Le ultimissime notizie

In vista della stagione 2025/26, il Milan ha ufficializzato la numerazione delle maglie, svelando le scelte dei nuovi acquisti e confermando i numeri dei veterani.

I nuovi arrivati e i loro numeri

Tra i volti nuovi, spiccano le assegnazioni ai centrocampisti. Luka Modric, arrivato per rinforzare la mediana, ha scelto la maglia numero 14. Un’eredità importante per il croato, che porterà sulle spalle un numero spesso associato a giocatori di talento e creatività. Anche Adrien Rabiot, altro innesto di qualità, ha optato per un numero classico: il 12. A centrocampo, si fa notare anche l’assegnazione della maglia numero 19 a Fofana e della 30 a Jashari, due giovani promesse su cui il Milan punta per il futuro.

L’altro acquisto di punta, Christopher Nkunku, si è preso la maglia numero 18, confermando le aspettative riposte su di lui.

Le conferme

Tra i vecchi volti, c’è la conferma di Mike Maignan con il suo numero 16. In difesa, Fikayo Tomori mantiene il suo numero 23, così come Matteo Gabbia che indosserà la maglia numero 46. A centrocampo, Ruben Loftus-Cheek conserva l’importante numero 8, mentre in attacco, la stella Rafael Leao indosserà ancora la maglia numero 10 e Christian Pulisic la 11. Infine, a Alexis Saelemaekers è stata confermata la maglia numero 56.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.