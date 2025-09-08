Milan, svelata la lista ufficiale dei numeri di maglia: tutte le maglie dei nuovi acquisti rossoneri. Le ultimissime notizie

In vista della stagione 2025/26, il Milan ha ufficializzato la numerazione delle maglie, svelando le scelte dei nuovi acquisti e confermando i numeri dei veterani.

I nuovi arrivati e i loro numeri

Tra i volti nuovi, spiccano le assegnazioni ai centrocampisti. Luka Modric, arrivato per rinforzare la mediana, ha scelto la maglia numero 14. Un’eredità importante per il croato, che porterà sulle spalle un numero spesso associato a giocatori di talento e creatività. Anche Adrien Rabiot, altro innesto di qualità, ha optato per un numero classico: il 12. A centrocampo, si fa notare anche l’assegnazione della maglia numero 19 a Fofana e della 30 a Jashari, due giovani promesse su cui il Milan punta per il futuro.

L’altro acquisto di punta, Christopher Nkunku, si è preso la maglia numero 18, confermando le aspettative riposte su di lui.

Le conferme

Tra i vecchi volti, c’è la conferma di Mike Maignan con il suo numero 16. In difesa, Fikayo Tomori mantiene il suo numero 23, così come Matteo Gabbia che indosserà la maglia numero 46. A centrocampo, Ruben Loftus-Cheek conserva l’importante numero 8, mentre in attacco, la stella Rafael Leao indosserà ancora la maglia numero 10 e Christian Pulisic la 11. Infine, a Alexis Saelemaekers è stata confermata la maglia numero 56.