Milan Lecce, ufficiali data e orario del ritorno in a San Siro di Francesco Camarda: tutti i dettagli e le ultimissime notizie

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei Sedicesimi di Coppa Italia, e per il Milan di Allegri l’appuntamento è fissato: martedì 23 settembre 2025, alle ore 21.00, i rossoneri scenderanno in campo a San Siro per affrontare il Lecce, con diretta televisiva su Italia 1.

Ritorno a San Siro e sfida ravvicinata

Dopo aver superato il Bari con un convincente 2-0 di fronte a 70mila tifosi ad agosto, il Milan si ritrova di fronte a un’altra squadra che ben conosce: il Lecce. Le due formazioni si sono affrontate in campionato appena la scorsa settimana, e ora si ritrovano in pochi giorni per giocarsi l’accesso agli Ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà una sfida interessante e ricca di spunti, che offrirà al Milan la possibilità di confermare la propria superiorità o al Lecce di prendersi una rivincita.

Camarda: una sfida dal sapore speciale

La partita avrà un sapore particolare per Francesco Camarda. Il giovane attaccante, che ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Milan prima di trasferirsi al Lecce, ritroverà la squadra in cui è cresciuto. Sarà una partita ricca di emozioni per lui, che si troverà di fronte ai suoi ex compagni e allo stadio che lo ha visto crescere.

La sfida tra Milan e Lecce si preannuncia avvincente, non solo per il valore in palio, ma anche per i suoi risvolti personali. Con l’allenatore Massimiliano Allegri che si affida anche a giovani talenti, la partita potrebbe essere l’occasione per vedere in campo qualche sorpresa. Sarà anche un’opportunità per i rossoneri per dimostrare il proprio valore e proseguire il cammino nella competizione.