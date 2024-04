Milan Lecce, Tomori titolare. In tre per una maglia accanto all’inglese. Ultime

Milan-Lecce, Tomori partirà dal primo minuto. Ballottaggio a tre per l’altra maglia al centro della difesa. Le ultime

Come rivelato da Tuttosport, Fikayo Tomori, squalificato in Europa League e quindi assente nella gara di andata dei quarti di finale contro la Roma, partirà sicuramente titolare domani pomeriggio a San Siro in Milan-Lecce.

Stefano Pioli tiene aperto il ballottaggio per l’altro posto accanto all’ex Chelsea al centro della difesa: Thiaw e Gabbia sembrano essere in vantaggio rispetto a Kjaer ma occhio al danese che ieri è tornato regolarmente in gruppo. Decisione solo a ridosso del match.