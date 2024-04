Milan Lecce: sospiro di sollievo per Gotti, recuperato un titolare per il match a San Siro

Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in campionato. In vista del match Gotti recupera un titolare

In vista del match di sabato pomeriggio tra Milan e Lecce, valido per la trentunesima giornata della Serie A 2023-24, sospiro di sollievo per Luca Gotti:

come riportato da Alfredo Pedullà nell’allenamento odierno, il tecnico dei giallorossi ha pienamente recuperato anche il portiere Wladimiro Falcone, che ieri aveva dato forfait a causa di una gastroenterite. Pronto a scendere nuovamente in campo da titolare.