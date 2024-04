Milan Lecce, Gabbia esulta sui social: il post del difensore – FOTO

Milan Lecce, Gabbia esulta sui social: il post del difensore rossonero dopo la vittoria a San Siro

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, ha esultato per la vittoria ottenuta contro il Lecce per 3 a 0. Il classe ’99, partito titolare, ha disputato un’ottima gara nei 61′ minuti in cui è stato in campo.

PAROLE – «Grande vittoria nel nostro fantastico stadio. Andiamo Avanti – Forza Milan»