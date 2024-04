Milan Lecce, Chukwueze da urlo: il club rossonero lo elogia sui social – FOTO

Milan-Lecce, Samuel Chukwueze da urlo nella gara contro i salentini di Gotti: il club rossonero lo esalta sui social

La gara di ieri tra Milan e Lecce, vinta dai rossoneri per 3-0 con le reti di Pulisic, Giroud e Leao, ha messo nuovamente in mostra un grande Samuel Chukwueze, autore dell’assist del primo gol e sempre pericoloso in avanti.

Il Milan ha elogiato l’esterno nigeriano sui propri profili social.