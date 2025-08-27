Milan Lecce, in attesa del mercato Allegri ha le idee chiare! Nessun rischio, a centrocampo giocheranno loro

Milan Lecce, Massimiliano Allegri ha le idee chiare in vista della sfida di venerdì contro il Lecce: nessun rischio su Leao, Ricci verso la titolarità

Una settimana a dir poco incandescente per il Milan, tra le fiamme del calciomercato e l’attesa per l’esordio stagionale in trasferta. I rossoneri si preparano a una sfida cruciale in casa del Lecce, partita che aprirà il secondo turno del campionato di Serie A dopodomani. Un match non certo banale, specialmente dopo il pesante rovescio subìto all’esordio a San Siro contro la neo-promossa Cremonese, una sconfitta che ha fatto suonare un forte campanello d’allarme.

La dirigenza, con il neo-direttore sportivo Igli Tare in prima linea, sta lavorando intensamente per rinforzare la squadra. Sono ore cruciali per il mercato, con diverse trattative che potrebbero riservare colpi di scena fino all’ultimo. Tare è al centro di una serie di incontri per finalizzare acquisti in grado di dare nuova linfa alla rosa e rispondere alle esigenze del tecnico Massimiliano Allegri. Il Milan ha bisogno di innesti di qualità per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa, su più fronti. L’obiettivo è chiaro: colmare le lacune emerse nelle prime uscite e mettere a disposizione di Allegri un organico il più competitivo possibile.

Intanto, da Milanello arrivano notizie poco confortanti, soprattutto sul fronte infortuni. L’apprensione maggiore riguarda Rafael Leao. L’attaccante portoghese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha saltato il primo match e rischia seriamente di non essere disponibile neanche per la trasferta di Lecce. Il titolo del quotidiano, “Leao non rischia”, si riferisce al fatto che non si vuole forzare il suo rientro per evitare ricadute. Leao si è allenato ancora a parte, e la sua presenza con la squadra in partenza per Lecce sembra molto improbabile. La sua assenza lascia il reparto offensivo con scelte quasi obbligate per mister Allegri, che si affiderà alla coppia d’attacco formata da Gimenez e Pulisic.

Il vero grattacapo per il tecnico, tuttavia, resta il centrocampo. Con l’assenza probabile di Leao, il reparto nevralgico del gioco rossonero è il punto cruciale su cui Massimiliano Allegri dovrà fare le sue valutazioni. Le incognite sono tante, e il Corriere dello Sport suggerisce una possibile soluzione: “Ricci si candida”. L’ex giocatore del Torino sembra essere in lizza per un posto da titolare e si giocherà una maglia con Jashari. Nel frattempo, per il fuoriclasse croato Luka Modric, sembra esserci la conferma. La sua esperienza e la sua visione di gioco sono ritenute fondamentali per guidare la squadra in una partita così delicata. La preparazione della gara di Lecce è al centro delle attenzioni di tutto l’ambiente, con Allegri che cerca la migliore soluzione tattica per invertire la rotta e portare a casa i primi tre punti della stagione. La pressione è alta, ma il Milan è pronto a scendere in campo per dimostrare il proprio valore.