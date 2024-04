Milan Lecce, salentini a lavoro per preparare il match: il report dell’allenamento odierno in vista della sfida di sabato

Penultimo giorno d’allenamento per il Lecce in preparazione alla partita contro il Milan, in programma per sabato alle ore 15:00 e valida per il 31° turno del campionato di Serie A. Di seguito il report della seduta odierna svolta dalla squadra di Luca Gotti.

Giallorossi del Lecce al lavoro questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Alla seduta di allenamento odierna ha regolarmente preso parte Falcone, a riposo ieri per una gastroenterite. Mister Gotti ha fissato la rifinitura per domani mattina al Via del Mare prima della partenza alla volta di Milano.