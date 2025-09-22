Milan Lecce, Luka Modric partirà sicuramente dalla panchina: a gestire il centrocampo ci sarà questo giocatore. Le ultimissime notizie

Non solo cambiamenti in attacco, ma anche a centrocampo per il Milan che affronterà domani sera il Lecce in Coppa Italia. A fare le spese del turnover di Massimiliano Allegri sarà anche un campione di esperienza come Luka Modric, destinato a partire dalla panchina per rifiatare in vista dei prossimi impegni di campionato. La notizia è stata accolta con qualche sorpresa, ma la scelta del tecnico è chiara: dare riposo a un giocatore chiave per averlo al top della forma nei match che contano.

L’assenza di Modric dal primo minuto aprirà le porte a un giovane talento italiano, Samuele Ricci, che avrà l’opportunità di guidare la mediana rossonera. Per il centrocampista ex Torino, si tratta di una chance fondamentale per dimostrare le sue qualità e guadagnare ulteriore spazio nelle rotazioni. La sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua precisione nei passaggi saranno messe alla prova in una partita a eliminazione diretta.

Questa scelta di formazione dimostra la volontà di Allegri di gestire al meglio la rosa, dando fiducia anche a chi ha giocato meno e preservando i titolari per le sfide più impegnative. Il Milan ha bisogno di tutti i suoi giocatori per affrontare al meglio una stagione ricca di appuntamenti e il turnover in Coppa Italia è una strategia necessaria.

La presenza di Ricci in cabina di regia sarà un banco di prova interessante per il giovane italiano, che dovrà dimostrare di poter gestire la pressione di un match a San Siro e di non far rimpiangere l’assenza di un fuoriclasse come Modric. La partita contro il Lecce diventa così un’opportunità di crescita per l’intero centrocampo milanista.

Per i tifosi, sarà un’occasione per valutare la profondità della rosa e le alternative a disposizione dell’allenatore. La panchina di Luka Modric non è un segnale di crisi, ma una mossa strategica per preservare l’energia e la lucidità in vista degli impegni più importanti, a cominciare dal big match di domenica contro il Napoli.