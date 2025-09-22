Milan Lecce, ci sarà un esordio da titolare nella sfida di domani sera: Allegri ha in mente questa mossa a sorpresa. Le ultimissime notizie

Mister Massimiliano Allegri sta preparando un Milan con diverse novità in vista della sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha intenzione di dare spazio a diversi nuovi acquisti, concedendo loro la prima chance da titolari.

Tra i volti nuovi che potrebbero scendere in campo dal primo minuto c’è l’attaccante Christopher Nkunku. Il francese, arrivato in estate, è pronto a guidare l’attacco milanista. Al suo fianco, a comporre il tandem offensivo, ci sarà Santiago Gimenez. Entrambi i giocatori sono alla ricerca del primo gol stagionale e la partita di domani sera potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi e conquistare la fiducia dei tifosi.

Quella di domani sera, infatti, non è una partita banale. Si tratta di una sfida a eliminazione diretta, e il mister vuole una risposta convincente da parte di chi finora ha giocato meno. L’idea di Allegri è quella di far rifiatare alcuni dei titolari inamovibili, in vista della delicata sfida di campionato di domenica sera contro il Napoli.

A questo proposito, per la partita di domani è previsto un turno di riposo per Christian Pulisic, reduce da una splendida doppietta contro l’Udinese che ha mostrato ancora una volta le sue grandi doti tecniche e la sua incisività in zona gol. La sua assenza in campo offrirà un’opportunità preziosa ai nuovi arrivati per dimostrare il proprio valore.

La partita di Coppa Italia diventa così un banco di prova fondamentale per i rossoneri. I nuovi acquisti avranno l’occasione di integrarsi al meglio negli schemi di gioco, di creare affiatamento con i compagni e di mettere in mostra le loro qualità. Per i tifosi sarà interessante vedere all’opera i nuovi talenti, sperando che possano portare freschezza e imprevedibilità all’attacco milanista.