Milan Lecce, dove vedere la Coppa Italia: tutte le informazioni

Milan Lecce – Dove seguire la gara valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026

Il sipario si alza sulla Coppa Italia, e i riflettori sono puntati sullo stadio di San Siro dove andrà in scena l’atteso match tra il Milan e il Lecce. La sfida, valida per i sedicesimi di finale, si disputerà martedì 23 settembre alle ore 21:00. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire l’incontro in chiaro su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity.

I rossoneri, guidati dal carismatico tecnico Max Allegri sono pronti a dare il via al loro cammino nella competizione. Dopo un inizio di stagione altalenante in campionato, la Coppa Italia rappresenta un’occasione cruciale per ritrovare fiducia e slancio. Il Diavolo farà affidamento sui suoi uomini chiave, come l’attaccante Nkunku, un vero leader in campo, e il talentuoso esterno Rafael Leão, capace di cambiare il corso di una partita con le sue accelerazioni fulminanti. Ci si aspetta un ampio turnover per far rifiatare i titolari, dando spazio a giocatori come il giovane e promettente centrocampista Samuele Ricci, desideroso di mettersi in mostra.

Dall’altra parte, il Lecce si presenta a Milano con la voglia di stupire. La formazione salentina, sotto la guida del suo preparatore, ha dimostrato di essere una squadra solida e difficile da affrontare, con una chiara organizzazione di gioco e una grande determinazione. I pugliesi punteranno su un gioco aggressivo e contropiede per mettere in difficoltà la retroguardia milanista.

La gara si preannuncia ricca di emozioni, con il club meneghino che cercherà di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, mentre i salentini proveranno a sfruttare ogni occasione per colpire in ripartenza. Per i tifosi che non potranno essere allo stadio, la diretta televisiva su Canale 5 e lo streaming gratuito su Mediaset Infinity rappresentano la soluzione perfetta per non perdersi neanche un istante di questa entusiasmante sfida di coppa. La posta in palio è alta: il passaggio agli ottavi di finale e la possibilità di proseguire il sogno di alzare un trofeo.