Milan Lecce, che curiosità sui numeri di maglia: non succedeva dal 1995! I dettagli su quanto accaduto nel match di San Siro

Arriva un dato alquanto curioso sui marcatori di Milan Lecce: ovvero Pulisic, Giroud e Leao. La curiosità riguarda i numeri di maglia dei tre calciatori che sono andati a rete nella sfida di oggi a San Siro del 31° turno di Serie A. A rivelare i dettagli è Giuseppe Pastore.

Il giornalista su X spiega: «Per la prima volta da quando esistono i numeri di maglia personalizzati in Serie A, nel Milan segnano il 9, il 10 e l’11 nella stessa partita: non succedeva da Milan-Foggia 3-0 del 7 maggio 1995 (Lentini, Savicevic, Simone)».