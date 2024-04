Il Milan del 2024 è stellare! Superato anche l’anno dello scudetto: le classifiche a confronto dopo 31 giornate

Pioli continua a vincere: lo fa anche contro il Lecce per 3-0. La quinta gara in cui arrivano i 3 punti per il Milan che viaggia a ritmi altissimi in questo 2024. Addirittura, dopo la partita di oggi pomeriggio, i rossoneri hanno superato il 2022, anno in cui è arrivato lo scudetto.

Infatti se confrontiamo le classifiche dopo 31 giornate, i rossoneri hanno un punto in più rispetto a quella stagione.