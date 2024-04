Milan Lecce, ballottaggio Florenzi-Calabria a destra: Pioli ha chiarito questa cosa ad entrambi

Milan-Lecce, ballottaggio aperto tra Florenzi e Calabria come terzino destro: Pioli ha assicurato questa cosa ad entrambi

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è ancora un ballottaggio aperto per quanto riguarda il ruolo di terzino destro per la gara di domani a San Siro contro il Lecce.

A contendersi una maglia da titolare sono Davide Calabria e Alessandro Florenzi: Pioli ha assicurato ad entrambi che chi partirà dalla panchina domani sarà poi titolare giovedì prossimo in Europa League contro la Roma. Ad oggi Florenzi appare favorito per il match contro la squadra di Gotti.