Milan Lecce, Ambrosini analizza: «Espulsione di Krstovic? Il regolamento dovrebbe dare la possibilità di valutare questa cosa»

Milan-Lecce, Massimo Ambrosini, ex rossonero e opinionista, ha commentato così l’espulsione di Krstovic contro il Lecce

Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini ha commentato così l’episodio dell’espulsione di Krstovic in Milan-Lecce:

PAROLE – «Ci dovrebbe essere nel regolamento contemplata la possibilità dell’arbitro di valutare se Krstovic vede o no Chukwueze. Lui non lo vede per niente. Se non ci fosse stato avrebbe agganciato il pallone. Se io lo vedo e volontariamente mi assumo il rischio di colpire, allora è un’aggravante che determina il rosso. Ma se io non lo vedo è un po’ più difficile da accettare».