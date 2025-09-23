Milan Lecce, Allegri ha scelto il regista! Al posto di Modric ci sarà il nuovo arrivato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Questa sera, in occasione della sfida di Coppa Italia tra Milan e Lecce, i riflettori saranno puntati sul centrocampo rossonero, che presenterà una novità importante. Come riportato da Tuttosport, il giovane talento Samuele Ricci sarà il regista titolare, prendendo il posto del veterano Luka Modric, al quale l’allenatore Massimiliano Allegri ha concesso un meritato turno di riposo. L’ex giocatore del Torino avrà così una grande opportunità per dimostrare il suo valore e convincere il tecnico del Diavolo.

Ricci, l’occasione per dimostrare il suo valore

Samuele Ricci, giovane centrocampista di grande prospettiva, è arrivato a Milanello con l’obiettivo di crescere e ritagliarsi un ruolo importante nella rosa rossonera. L’occasione di stasera contro il Lecce, in una gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è un banco di prova cruciale per lui. Ricci giocherà da regista davanti alla difesa, un ruolo che richiede grande personalità e visione di gioco. L’allenatore Massimiliano Allegri, il carismatico e vincente tecnico del club, ha grande fiducia in lui, come dimostrano le sue parole in conferenza stampa: “Sta facendo bene, sono contento”. Un’investitura importante che carica il giovane calciatore di responsabilità e fiducia.

Le Scelte di Allegri e il Futuro del Centrocampo

Il riposo concesso a Luka Modric, il centrocampista croato dal tocco vellutato e dalla visione di gioco eccezionale, è una scelta che testimonia la volontà di Allegri di gestire le energie dei suoi giocatori e di dare spazio a chi ha lavorato bene in allenamento. La presenza di un giocatore come Ricci tra i titolari dimostra che il Milan vuole valorizzare i giovani talenti e dare loro la possibilità di crescere e fare esperienza. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di vedere come si comporterà il giovane centrocampista in una partita così importante. La sua prestazione sarà fondamentale non solo per il risultato della gara, ma anche per il suo futuro al Milan.