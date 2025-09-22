Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia. Le ultimissime notizie

Il turn-over di Massimiliano Allegri in vista della sfida di Coppa Italia contro il Lecce non risparmia nemmeno la difesa. Per la partita di domani sera a San Siro, infatti, sono previste importanti novità anche nel reparto arretrato, per dare riposo ad alcuni titolari in vista dei prossimi, cruciali impegni di campionato.

Al centro della difesa, secondo le indiscrezioni, troverà spazio Koni De Winter, il giovane talento belga che avrà l’occasione di dimostrare il suo valore. La sua presenza nel reparto difensivo servirà a far rifiatare Strahinja Pavlovic, che finora è stato un punto fermo della retroguardia rossonera. Per De Winter si tratta di una chance preziosa per accumulare minuti e integrare al meglio i meccanismi difensivi del Milan.

Ma le sorprese non finiscono qui. Anche sulle corsie laterali sono attese delle novità. Allegri ha infatti intenzione di dare spazio a due giovani promettenti: Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. I due ragazzi si giocheranno la maglia da titolare e avranno la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare la loro crescita. Entrambi sono alla ricerca di un posto in prima squadra e la Coppa Italia è il palcoscenico ideale per farsi notare.

Questa scelta di formazione da parte di Allegri dimostra la sua volontà di gestire al meglio la rosa, dando fiducia anche ai giovani e valorizzando il talento presente nel vivaio e tra i nuovi acquisti. Il Milan ha bisogno di avere a disposizione più giocatori in grado di garantire prestazioni di alto livello e la partita contro il Lecce è un test importante anche in questo senso.

In attesa del calcio d’inizio, la curiosità dei tifosi è grande. La formazione rossonera sarà un mix di esperienza e gioventù, con l’obiettivo comune di passare il turno e continuare la corsa verso la Coppa Italia. I giovani in campo avranno l’occasione di giocarsi le loro carte, mentre i titolari potranno riposare in vista della sfida di campionato contro il Napoli.