Milan Lecce, Allegri è pronto a mettere in mostra grandi sorprese in formazione: tutte le idee del tecnico della vigilia

Nkunku Milan, scatta l'ora del francese da titolare: Allegri ha scelto lui, ecco chi si siederà in panchina contro il Lecce

Pulisic Milan, impatto devastante in stagione del calciatore americano: per la terza volta è successa questa cosa

Calciomercato Milan, svolta Modric! Importante indiscrezione sul futuro del croato. Il centrocampista starebbe pensando di… Ultimissime

Pulisic Milan, il calciatore americano si è preso la scena: i suoi numeri con questa maglia sono davvero clamorosi

4 ore ago

allegri

Milan Lecce, Allegri è pronto a mettere in mostra grandi sorprese in formazione: tutte le idee del tecnico della vigilia. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante la recente vittoria contro l’Udinese, il Milan si prepara a un’altra sfida importante: la Coppa Italia. Come anticipato da Massimiliano Allegri, questa competizione è uno degli obiettivi stagionali, quindi non ci saranno calcoli. Domani sera, a San Siro, i rossoneri affronteranno il Lecce nei sedicesimi di finale.

Le scelte di Allegri per il turnover

Per l’occasione, è previsto un po’ di turnover per permettere a chi ha giocato di più di rifiatare e dare spazio a chi finora ha visto meno il campo. Ecco alcune delle probabili novità, come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

  • In attacco, ci sarà l’esordio da titolare per Christopher Nkunku, al suo fianco Santiago Gimenez. Entrambi cercheranno il primo gol stagionale. Per questo, Christian Pulisic riposerà, dopo la doppietta a Udine.
  • A centrocampo, con Luka Modric in panchina, il regista sarà Samuele Ricci, affiancato da Ruben Loftus-Cheek, che prenderà il posto di Fofana o Rabiot.
  • In difesa, spazio a Koni De Winter per far riposare Strahinja Pavlovic. Sulle fasce, giocheranno almeno uno tra Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.
  • In porta, si rivedrà Mike Maignan.
  • Rafael Leao è ancora indisponibile e il suo rientro è previsto per la prossima partita di campionato contro il Napoli.

Lo staff tecnico

Sulla panchina, non ci sarà lo squalificato Massimiliano Allegri, che sarà sostituito dal suo vice Marco Landucci, come già avvenuto nelle scorse partite. Un’assenza che però non dovrebbe compromettere la preparazione della squadra, considerando l’importanza del match.

