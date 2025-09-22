Milan Lecce, Nkunku finalmente titolare? Spiffero da Milanello, cosa filtra sull’attaccante francese

Milan Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto Nkunku dopo gli spezzoni contro Bologna e Udinese

In vista dell’imminente sfida di Coppa Italia contro il Lecce, in programma domani sera, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a schierare una formazione ampiamente rimaneggiata. L’obiettivo è duplice: da un lato, far rifiatare i giocatori più utilizzati e, dall’altro, concedere un’opportunità di mettersi in mostra a chi ha avuto meno spazio in questo avvio di stagione. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che titola “Turnover in Coppa Italia, ecco Nkunku e De Winter”, sottolineando l’importanza di questa rotazione voluta dall’allenatore livornese e dal direttore sportivo Igli Tare.

I rossoneri, infatti, dovranno affrontare una serie di impegni ravvicinati, con il big match di campionato contro il Napoli alle porte. Per questo motivo, Allegri ha deciso di preservare alcuni dei suoi pilastri, come Luka Modric, Christian Pulisic e probabilmente anche Adrien Rabiot. Questo permetterà a giocatori come Christopher Nkunku, Koni De Winter e Samuele Ricci di scendere in campo dal primo minuto, dimostrando il proprio valore e guadagnando fiducia. In particolare, la partita contro il Lecce assume un significato speciale per Nkunku, che cerca ancora la sua prima vera consacrazione in maglia rossonera, e per De Winter, giovane difensore belga che scalpita per ritagliarsi un ruolo più da protagonista.

Un’altra buona notizia per i tifosi rossoneri riguarda il ritorno tra i pali di Mike Maignan. Il portiere francese, che aveva saltato l’ultima gara di campionato contro l’Udinese per un problema al polpaccio, ha superato l’infortunio ed è pronto a riprendersi il suo posto. La sua presenza è fondamentale non solo per la solidità difensiva, ma anche per la leadership che sa trasmettere ai compagni.

In attacco, la coppia titolare sarà composta da Santiago Gimenez e Nkunku. Per l’attaccante messicano si tratta di un’occasione cruciale per sbloccarsi e ritrovare il feeling con il gol, dopo un periodo di forma non brillante. La speranza di Allegri è che la vicinanza con un talento come Nkunku possa stimolare entrambi, creando una sinergia letale per la difesa del Lecce.

Intanto, la squadra attende con ansia il rientro di Rafael Leao. Il campione portoghese, ancora ai box, punta a rientrare per la sfida di Serie A contro il Napoli a San Siro, un appuntamento cruciale per le ambizioni del Milan in campionato. La sua assenza si è fatta sentire, ma il gruppo ha dimostrato di avere le risorse necessarie per sopperire a questa mancanza. In sintesi, la partita contro il Lecce non è solo un turno di Coppa Italia, ma un vero e proprio banco di prova per le seconde linee e un’opportunità per Allegri di testare nuove soluzioni in vista del prosieguo della stagione.