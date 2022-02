Milan, Leao vince il premio di miglior goal del mese di gennaio – VIDEO

Rafael Leao ha vinto il premio per il miglior goal realizzato nel mese di gennaio. I tifosi rossoneri hanno votato il pallonetto del classe ’99 portoghese contro lo Spezia dello scorso 17 gennaio, nella famosa gara decisa dal gravissimo errore di Serra.

🥁🥁🥁🥁

Congratulations, @RafaeLeao7, your lovely lob has been voted the best goal from January! 🏅

Il vostro gol rossonero preferito di gennaio è stato lo splendido pallonetto di Rafa! 🏅#SempreMilan pic.twitter.com/uQv3KqP4rl

— AC Milan (@acmilan) February 1, 2022