Milan, bisogna trovare la miglior versione di Leao! Il portoghese deve essere l’uomo in più. Segui le ultimissime

Dopo aver superato con successo il doppio big-match contro Napoli e Juventus, conquistando ben quattro punti, il Milan ha confermato le sue ambizioni Scudetto. Tuttavia, come sottolinea il Corriere della Sera, il prossimo cruciale passo per il Diavolo è il recupero definitivo di Rafael Leão nel suo nuovo ruolo tattico.

Secondo il quotidiano, l’obiettivo primario di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese, è quello di tirare fuori il miglior Leão per poter lottare fino alla fine per il tricolore. A Milanello è convinzione comune che senza il talento portoghese al suo massimo, l’impresa Scudetto per i rossoneri sarà davvero complicata. Allegri, forte del solido assetto tattico e della rinnovata mentalità della squadra, vede in Leão l’uomo in più anche nella posizione di centravanti.

Allegri Promuove il Movimento, Ma Esige il Gol

Intervistato dai microfoni di DAZN dopo il pareggio combattuto contro la Juventus, Max Allegri ha fatto il punto sul nuovo ruolo di Leão (il geniale attaccante). Il tecnico livornese ha subito smontato l’idea che fosse una posizione inedita per il giocatore: “Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti“.

Allegri ha poi analizzato un’azione specifica, lodando la giocata del portoghese ma criticando il mancato finalismo: “Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso“. Qui però arriva l’affondo del mister: “Però quando arriva lì uno come lui deve fare gol“.

Il messaggio è chiaro: le qualità tecniche del giocatore, definite da Allegri stesso come quelle di un “giocatore geniale” (citando la giocata in cui calcia da metà campo), sono indiscutibili. Ma il salto di qualità richiesto è di natura mentale e realizzativa: “Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra.”

La Visione di Tare: Talento al Servizio del Collettivo

La trasformazione di Leão nel terminale offensivo ideale è cruciale per il progetto tecnico di Allegri, supportato dalla visione strategica di Igli Tare, l’esperto dirigente albanese e nuovo DS del Milan. Tare ha costruito un Diavolo forte dell’esperienza (Modric, Rabiot), ma ora spetta ad Allegri inquadrare definitivamente il talento puro del portoghese al servizio del collettivo rossonero.