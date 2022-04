Milan, le variazioni di Pioli si concentrano sulla trequarti: due cambi pronti

Sarà un Milan diverso rispetto al match con il Bologna. Stefano Pioli contro il Torino prepara qualche variazione sulla trequarti

Il Milan si prepara alla trasferta contro il Torino. I rossoneri sono chiamati a rispondere all’Inter, vincente ieri sera, ed a riscattare il pareggio deludente con il Bologna. Pioli è pronto a qualche cambio sulla trequarti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le recenti prestazioni non esaltanti di Messias e Brahim Diaz spingono il tecnico ha rispolverare Alexis Saelemaekers a destra (non parte titolare dal derby del 5 febbraio in campionato) e Franck Kessiè, fischiato la scorsa settimana a San Siro.