Milan, le riprese dell’allenamento odierno rossonero – VIDEO

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista della prossima amichevole, la seconda stagionale, contro il Monza

Dopo la vittoria in rimonta contro il Novara per 4-2, gli uomini di Pioli sono oggi tornati in campo a Milanello per una ripresa immediata degli allenamenti. sabato 5 settembre infatti i rossoneri scenderanno nuovamente in campo per la seconda amichevole stagionale, contro il Monza di Berlusconi e Galliani.

La squadra, come scritto sul report ufficiale di oggi, è stata divisa in due gruppi: per il primo, composto dai giocatori impegnati nell’amichevole di col Novara, giornata di scarico attraverso una seduta defaticante all’interno della palestra; il secondo, ovvero il resto della rosa, è sceso in campo: dopo la consueta attivazione muscolare, spazio a una serie di esercitazioni tecniche e poi a una partitella su campo ridotto.