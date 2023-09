Milan Lazio: in 4 tornano titolari! Buone notizie per Pioli

Milan Lazio, sorride Pioli: tornano titolari loro due! ULTIME. Torna in porta Mike Maignan, dopo lo stop in Milan Newcastle

Da ciò che si evince dalle formazioni ufficiali di Milan Lazio, Pioli sorride ritrovando cinque titolarissimi.

Torna in porta Mike Maignan, rientrato dal problema accusato in Milan Newcastle. Così come torna titolare il capitano Davide Calabria. Tornano titolari anche Olivier Giroud e Rafael Leao: ricostruito l’attacco titolare, insieme a Christian Pulisic, spostato a sinistra.