Milan Lazio: Okafor insidia Giroud per un posto da titolare? Pioli ha deciso

Sabato alle 18 il Milan affronterà la Lazio in campionato. In vista del match Okafor insidia Giroud per una maglia da titolare?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’attaccante svizzero ha mostrato una buona condizione fisica e un ottimo feeling con i compagni ma contro i biancocelesti sarà il francese a guidare l’attacco rossonero.