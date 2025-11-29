Milan Lazio, a San Siro per la continuità post derby ma occhio alla “maledizione” del pareggio. Il dato statistico

Milan Lazio, Allegri cerca il bis dopo il derby, ma i numeri storici predicono equilibrio: ecco il dato sui segni X

L’attesa è finita: tutto è pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo questa sera con l’obiettivo dichiarato di dare continuità di prestazioni e risultati, cavalcando l’onda lunga dell’entusiasmo generata dalla preziosa vittoria nel derby contro l’Inter. Confermare i tre punti anche contro i capitolini significherebbe lanciare un segnale forte al campionato e alle dirette concorrenti.

Tuttavia, c’è una curiosità statistica che aleggia sulla sfida e suggerisce prudenza. La Lazio, infatti, detiene un record particolare nei confronti dei rossoneri: è l’avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide nella sua storia nel massimo campionato italiano.

I numeri sono eloquenti: ben 60 pareggi su un totale di 164 gare disputate in Serie A. Un dato storico che testimonia il tradizionale equilibrio di questo classico del calcio italiano, un tabù che Allegri vorrà spezzare stasera per prendersi l’intera posta in palio.