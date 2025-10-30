Milan Lazio, alle 15:00 partirà la vendita dei biglietti: tutte le info e i dettagli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calendario di Serie A riserva al Milan un finale di novembre ad altissima tensione: la tredicesima giornata di campionato si chiuderà con il posticipo serale di domenica 29 novembre alle 20.45 a San Siro contro la Lazio. Sarà una sfida cruciale per la classifica dei rossoneri e un banco di prova significativo per le ambizioni del gruppo guidato da mister Allegri.

La gara contro i biancocelesti è da sempre uno scontro dal grande fascino. Le due squadre si affronteranno per la volta numero 193 nella loro storia, con i precedenti che sorridono ai rossoneri: il bilancio parla di 86 successi Milan, 41 vittorie della Lazio e 65 pareggi. I tifosi si aspettano che il Milan, spinto dal pubblico di San Siro, riesca a imporre il proprio gioco e a conquistare tre punti fondamentali.

A livello tecnico, l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare sono al lavoro per mettere a punto la strategia migliore. Dopo le fatiche del mese di novembre, che includeranno diversi impegni ravvicinati, la gestione delle energie e la scelta della formazione risulteranno decisive. Si preannuncia un undici titolare che cercherà di unire solidità difensiva e incisività in attacco, con l’obiettivo di non lasciare scampo ai capitolini. Per la dirigenza, la partita rappresenta anche un’occasione per valutare in campo la condizione di tutti gli elementi della rosa in vista della ormai prossima sessione di mercato di gennaio.

Per i sostenitori, l’attesa è già altissima. La vendita dei biglietti è stata pianificata con diverse fasi dedicate. Gli abbonati alla stagione 25/26 avranno la prelazione: dalle ore 15.00 di giovedì 30 ottobre fino alle 23.59 di domenica 2 novembre potranno acquistare fino a quattro tagliandi a un listino dedicato. Seguirà la fase Milan Club, dalle ore 15.00 di lunedì 3 novembre alle 23.59 di martedì 4 novembre, riservata agli affiliati che potranno usufruire di un listino specifico. La vendita si svolgerà online su booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, il Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket.

San Siro si prepara dunque a vestirsi a festa per un posticipo che può definire la fine dell’autunno rossonero.