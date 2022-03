Milan, Lazetic in Primavera il prossimo anno? Lo scenario per il futuro del giovanissimo serbo

Come riferito da Tuttosport si aprono due strade per il futuro di Marko Lazetic, che da gennaio non ha ancora collezionato minuti con la Prima Squadra.

La prima ipotesi è quella del prestito, la seconda quella della spola con la Primavera. Quest’ultima eventualità potrebbe essere presa in considerazione qualora Ibrahimovic rinnovasse per un’altra stagione.