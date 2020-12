Milan, la grinta di Calabria: è il giocatore in Serie A con più contrasti

Davide Calabria è uno degli elementi più in crescita di questo Milan. Il terzino è il giocatore in Serie A che effettua più contrasti

Il simbolo della crescita esponenziale del Milan è sicuramente Davide Calabria. Il terzino rossonero compie oggi 24 anni ed è l’elemento che più di tutti è migliorato in questa stagione.

La grinta che il classe ’96 mette in campo non passa mai inosservata. È infatti il primo giocatore in Serie A per contrasti effettuati (42), secondo nei maggiori 5 campionati europei (meglio di lui solo Abergel del Lorient).