Milan, la Fiorentina non molla Paquetá ma deve stare attenta al PSG

La Fiorentina vuole portare nel capoluogo toscano Paquetá e in estate tenterà l’assalto, ma con un occhio alle mosse del PSG e di Leonardo

Secondo quanto riportato da Repubblica la Fiorentina sarebbe pronta a far sacrifici pur di portare a casa Paquetá. In tutto questo vigilerà le mosse del Psg con Leonardo intenzionato ad acquistare il brasiliano proprio come fece un anno fa quando era un dirigente del Milan.

Ad ogni modo i rossoneri non si opporranno alla cessione ma tutto però su una base di un trasferimento a titolo definitivo per non meno di 25 milioni di euro.