Milan-Juventus, un passato fitto di precedenti in Coppa Italia

Milan e Juventus si affronteranno giovedì per l’andata della semifinale di Coppa Italia, dopo essersi scontrate spesso in passato

Giovedì sera sarà tempo per il Milan di scendere nuovamente in campo. A San Siro infatti i rossoneri ospiteranno la Juventus, in un match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Sono ben 25 i precedenti tra le due compagini in questa competizione: 7 successi del Diavolo, 11 vittorie bianconere e 7 pareggi. Restringendo invece il campo alle gare disputate a San Siro, il bilancio è perfettamente in parità: con 3 vittoria per parte e 3 pareggi.