Milan-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Juventus streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la semifinale di finale di Coppa Italia

Milan-Juventus streaming: dura prova per i rossoneri, che sono chiamati a reagire immediatamente alla doccia gelata del derby di domenica sera contro l’Inter. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto per gli uomini di Pioli, nonché l’occasione per centrare una qualificazione europea in maniera diretta. Il doppio scontro con i bianconeri (giovedì sera sarà la gara di andata), ha un coefficiente di difficoltà quasi proibitivo per il Milan. Gli uomini di Sarri però vengono anch’essi da una brutta sconfitta contro l’Hellas Verona e non sono nella loro forma migliore. Il campo potrà quindi raccontare una storia dalla trama tutt’altro che scontata.

Milan-Juventus streaming e diretta tv

Milan-Juventus sarà una delle semifinali di questa Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in chiaro, gratis, su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma della tv di Stato RaiPlay da tv, smartphone, pc e tablet. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Milan-Juventus, ultime e probabili formazioni

MILAN – Ancora 4-4-2 per i rossoneri di Pioli. In difesa Calabria e Musacchio dovrebbero tornare titolari al posto di Conti e Kjaer. Calhanoglu torna sulla fascia di centrocampo, completando il reparto insieme a Bennacer, Kessie e Castillejo. Davanti invece probabilela titolarità di Ibrahimovic, che dovrebbe essere affiancato da Rebic.

JUVENTUS – 4-3-1-2 per i bianconeri di Sarri. Tra i pali giocherà Buffon. Difesa composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Pianic davanti alla difesa, affiancato da Bentancur e Rabiot. Ramsey ispirerà gli attaccanti Ronaldo e Dybala. Panchina per Higuain.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All.: Sarri

Milan-Juventus, i precedenti con Valeri

Giovedì sera alle ore 20.45 si giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Oggi sono stati designati gli arbitri per le due semifinali. Milan-Juventus sarà arbitrata da Paolo Valeri, assistito da Bindoni e Fiorito. Al Var ci sarà Nasca assistito da Vivenzi. Bilancio positivo per entrambe le squadre con Paolo Valeri. Il Milan è stato arbitrato 28 volte e conte 17 vittorie 4 pareggi e 7 sconfitte. Il club bianconero ha incrociato l’arbitro di Roma 31 volte e ha vinto 18 volte. 8 sono i pareggi e 5 le sconfitte.