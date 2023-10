Milan-Juve, Pioli chiamato a scegliere il sostituto dello squalificato Theo Hernandez: il tecnico ha preso la sua decisione

Come riferito da Tuttosport, Stefano Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda il terzino sinistro che dovrà sostituire lo squalificato Theo Hernandez in Milan-Juve.

Ad occupare la corsia mancina sarà Alessandro Florenzi che ha vinto il ballottaggio col giovane Bartesaghi.