Milan, interesse per Castrovilli: in estate può lasciare la Fiorentina

Tra i profili in orbita per rinforzare il Milan ci sarebbe anche quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina

Il Milan pensa a Gaetano Castrovilli come rinforzo per la prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero mostrato interessamento per il centrocampista della Fiorentina.

Il classe ’97 starebbe pensando di lasciare Firenze a giugno per provare una nuova avventura in piazze più blasonate. Oltre ai rossoneri, sul giocatore ci sarebbero Roma, Juventus ed Atalanta.