Milan, sarà show contro l’Inter! Leao-Lautaro le stelle ma non solo. Il derby di Milano dice vetta della classifica e spettacolo

Alla ripresa del campionato, sarò derby di Milano: Milan e Inter si incontrano ancora in questo 2023, il primo scontro di questa stagione e un reset. Con l’obiettivo scudetto e seconda stella, la sfida è tra i vertici della classifica.

Secondo quanto scrive Tuttosport, è la sfida tra due squadre che hanno cambiato in questo mercato: 11 acquisti neroazzurri, 10 rossoneri. Pioli e Inzaghi le hanno assemblate e sono diventate già due macchine perfette: 17 tiri ciascuno nelle prime tre partite.

I trascinatori, però, di questa sfida sono le due stelle: è Lautaro Martinez per l‘Inter, è Leao per il Milan. Sono loro due gli uomini più attesi, considerati i possibili trascinatori delle due rispettive squadre. Sarà show in questo derby.