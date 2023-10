Milan e Inter, il «primo scatto di Milano»: cosa le rendono le favorite per lo scudetto

Milan e Inter, il «primo scatto di Milano»: cosa le rendono le favorite. Le due milanesi volano grazie alle due stelle e non solo

Milan e Inter si trovano a +4 dalla terza in classifica. Non è una volata scudetto, considerando le sei partite giocate, ma è uno «scatto scudetto», come lo definisce La Gazzetta dello Sport. Pioli ha perso il derby per 5-1, ma è riuscito a risollevare la squadra con «una nuova umiltà e una diversa prudenza tattica». Alcune certezze, come Reijnders e Loftus Cheek; altri da scoprire, come Chukwueze e Musah.

Il Diavolo ha una nuova identità e il turnover funziona. Così come funziona Rafael Leao, che si è ripreso dopo il colpo di tacco in Champions League. Leao vs Lautaro: è qui che si gioca lo scudetto per il quotidiano rosa.