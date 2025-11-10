Milan Inter, Massimiliano Allegri ha le idee chiare su Adrien Rabiot: cosa filtra in vista del derby. Le ultimissime notizie

Dalla sosta per le nazionali a un’altra sosta. È questo il crocevia che il Milan si trova ad affrontare, finalmente con notizie positive che fanno tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri e al DS Igli Tare. Dopo un mese e poco più vissuto in piena emergenza, il tecnico rossonero potrà tornare ad avere a disposizione la rosa al completo, con il recupero al 100% dei suoi giocatori più indispensabili in vista del cruciale derby contro l’Inter.

Il pensiero va subito a Christian Pulisic. L’americano, pur essendo sceso in campo nella gara contro il Parma, non era chiaramente al suo massimo. Quell’errore clamoroso a tu per tu con Suzuki nel pareggio contro i ducali ha fatto suonare un campanello d’allarme, confermando come la sua condizione fisica non fosse ottimale. La pausa serve proprio a questo: a restituire ad Allegri un Pulisic rigenerato, pienamente recuperato e pronto a fare la differenza sull’out destro.

Ma oltre al recupero totale dell’americano, la notizia più attesa, e forse la più fondamentale, riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, pilastro insostituibile della mediana milanista, è atteso non solo da Allegri ma da tutto l’ambiente rossonero. La sua assenza si è fatta sentire pesantemente in termini di equilibrio e fisicità.

A confermare il rientro in grande stile è stamattina La Gazzetta dello Sport, che titola chiaro: contro l’Inter subito Rabiot. Il giocatore è rimasto a Milanello in queste settimane di sosta, lavorando individualmente per farsi trovare in perfetta forma per il primo derby di Milano della sua carriera. Avere il faro francese in campo sarà cruciale per dominare la battaglia a centrocampo.

Il mese di sacrifici e di partite giocate in apnea è finito. Allegri sa bene che, per affrontare l’Inter e rilanciare la corsa scudetto, non si può prescindere dalla versione migliore dei suoi uomini chiave. Il Milan è pronto a presentarsi al derby con un organico finalmente al massimo delle sue potenzialità tecniche e fisiche.