Milan Inter, febbre derby: già venduti 10 mila biglietti per la semifinale di andata di Coppa Italia

Febbre derby per Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia in programmata alle 21 del 1° marzo: chi vince il doppio scontro se la vedrà in finale di Coppa Italia. Nella giornata di oggi (la prima disponibile per i tagliandi), fa sapere il Milan, sono stati venduti 10 mila biglietti.

Per quel che riguarda la capienza degli stadi, dovrebbe essere imminente il passaggio dal 50 al 75 per cento.