Milan Inter, la Curva Nord tornerà a pieno regime: revocato il divieto di portare bandiere ai nerazzurri. Il MOTIVO spiegato dalla Gazzetta

La Curva Nord tornerà a pieno regime del derby Milan-Inter, in programma lunedì 22 aprile.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, è stato revocato il divieto di portare sugli spalti bandiere, tamburi ed altoparlanti. Questo divieto era stato imposto ai nerazzurri dopo i fatti della scorsa sfida con la Juventus. Nonostante questo, San Siro sarà molto rossonero e in quanto non è stata aperta la vendita libera in occasione del derby.