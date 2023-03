Milan, allarme Kalulu! Lascia il ritiro della nazionale per infortunio

Pierre Kalulu ha lasciato il ritiro della nazionale francese Under 21 e torna al Milan. Le ultime sulle sue condizioni

Allarme in casa Milan per le condizioni di Pierre Kalulu. Secondo quanto riportato da RMC Sport il difensore classe 2000 ha lasciato il ritiro della nazionale francese Under 21 per un problema al polpaccio accusato in allenamento.

Da valutare ovviamente l’entità delle sue condizioni. A sostituirlo nella nazionale dei transalpini è Ismael Doukouré dello Strasburgo.