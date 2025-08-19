Milan in TV: dove seguire tutti i match di Serie A della squadra rossonera. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Allegri

GIRONE D’ANDATA

Giornata 1, 23 agosto 2025 ore 20.45: Milan–Cremonese | TV: DAZN

Giornata 2, 29 agosto 2025 ore 20.45: Lecce-Milan | TV: DAZN, Sky e NOW

Giornata 3, 14 settembre 2025 ore 20.45: Milan-Bologna | TV: DAZN

Giornata 4, 20-21 settembre 2025 ore TBD: Udinese-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 5, 27-28 settembre 2025 ore TBD: Milan-Napoli | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 6, 4-5 ottobre 2025 ore TBD: Juventus-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 7, 18-19 ottobre 2025 ore TBD: Milan-Fiorentina | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 8, 25-26 ottobre 2025 ore TBD: Milan-Pisa | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 9, 29 ottobre 2025 ore TBD: Atalanta-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 10, 1-2 novembre 2025 ore TBD: Milan-Roma | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 11, 8-9 novembre 2025 ore TBD: Parma-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 12, 22-23 novembre 2025 ore TBD: Inter-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 13, 29-30 novembre 2025 ore TBD: Milan-Lazio | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 14, 6-7 dicembre 2025 ore TBD: Torino-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 15, 13-14 dicembre 2025 ore TBD: Milan-Sassuolo | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 16, 20-21 dicembre 2025 ore TBD: Como-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 17, 27-28 dicembre 2025 ore TBD: Milan-Hellas Verona | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 18, 3-4 gennaio 2026 ore TBD: Cagliari-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 19, 6 gennaio 2026 ore TBD: Milan-Genoa | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)



GIRONE DI RITORNO

Giornata 20, 10-11 gennaio 2026 ore TBD: Fiorentina-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 21, 17-18 gennaio 2026 ore TBD: Milan-Lecce | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 22, 24-25 gennaio 2026 ore TBD: Roma-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 23, 31 gennaio-1 febbraio 2026 ore TBD: Bologna-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 24, 7-8 febbraio 2026 ore TBD: Milan-Como | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 25, 14-15 febbraio 2026 ore TBD: Pisa-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 26, 21-22 febbraio 2026 ore TBD: Milan-Parma | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 27, 28 febbraio-1 marzo 2026 ore TBD: Cremonese-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 28, 7-8 marzo 2026 ore TBD: Milan-Inter | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 29, 14-15 marzo 2026 ore TBD: Lazio-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 30, 21-22 marzo 2026 ore TBD: Milan-Torino | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 31, 4-5 aprile 2026 ore TBD: Napoli-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 32, 11-12 aprile 2026 ore TBD: Milan-Udinese | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 33, 18-19 aprile 2026 ore TBD: Hellas Verona-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 34, 25-26 aprile 2026 ore TBD: Milan-Juventus | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 35, 2-3 maggio 2026 ore TBD: Sassuolo-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 36, 9-10 maggio 2026 ore TBD: Milan-Atalanta | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 37, 16-17 maggio 2026 ore TBD: Genoa-Milan | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)

Giornata 38, 23-24 maggio 2026 ore TBD: Milan-Cagliari | TV: DAZN (ev. Sky e NOW)